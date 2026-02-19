Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Walmart Aktie 984101 / US9311421039

96.85
CHF
1.70
CHF
1.78 %
13:51:57
BRXC
20.02.2026 13:58:35

Walmart Overweight

Walmart
96.85 CHF 1.78%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Walmart auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Der Einzelhändler habe im vergangenen Quartal dank einer verbesserten Produktivität und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Seth Sigman am Donnerstag. Zudem gewinne das Unternehmen weiter Marktanteile./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:35 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Overweight
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 125.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 124.87 		Abst. Kursziel*:
0.10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 124.84 		Abst. Kursziel aktuell:
0.13%
Analyst Name::
Seth Sigman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Walmart

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Walmart

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:58 Walmart Overweight Barclays Capital
13:15 Walmart Outperform RBC Capital Markets
06:57 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Walmart Kaufen DZ BANK
19.02.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

Walmart 96.85 1.78% Walmart