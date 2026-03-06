Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung im Fokus 06.03.2026 22:33:57

NYSE-Handel Dow Jones sackt zum Handelsende ab

NYSE-Handel Dow Jones sackt zum Handelsende ab

Der Dow Jones sank zum Handelsschluss.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.95 Prozent leichter bei 47’501.55 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18.698 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1.19 Prozent höher bei 48’526.73 Punkten in den Freitagshandel, nach 47’954.74 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47’009.01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 47’634.55 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 2.65 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 50’115.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47’954.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, stand der Dow Jones bei 42’579.08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1.82 Prozent zurück. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50’512.79 Punkten. Bei 47’009.01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 4.08 Prozent auf 231.11 USD), IBM (+ 0.90 Prozent auf 258.85 USD), Amgen (+ 0.53) Prozent auf 369.53 USD), Walmart (+ 0.40 Prozent auf 123.80 USD) und Salesforce (+ 0.36 Prozent auf 202.11 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Caterpillar (-3.57 Prozent auf 680.90 USD), NVIDIA (-3.01 Prozent auf 177.82 USD), Amazon (-2.62 Prozent auf 213.21 USD), American Express (-2.02 Prozent auf 301.00 USD) und 3M (-1.79 Prozent auf 153.41 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 44’233’270 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.829 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

