LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Walmart von 125 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Walmart biete weiterhin eine selten gute Story unter den Einzelhändlern, schrieb Seth Sigman am Montag. Der US-Konzern kombiniere Marktanteilszuwächse mit steigender Profitabilität./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 03:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Overweight
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 132.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 122.99 		Abst. Kursziel*:
7.33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 126.05 		Abst. Kursziel aktuell:
4.72%
Analyst Name::
Seth Sigman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

