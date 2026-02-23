Walmart Aktie 984101 / US9311421039
95.17CHF
-1.68CHF
-1.74 %
14:39:57
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.02.2026 14:13:49
Walmart Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Walmart von 125 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Walmart biete weiterhin eine selten gute Story unter den Einzelhändlern, schrieb Seth Sigman am Montag. Der US-Konzern kombiniere Marktanteilszuwächse mit steigender Profitabilität./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 03:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 132.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 122.99
|
Abst. Kursziel*:
7.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 126.05
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.72%
|
Analyst Name::
Seth Sigman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Walmart
|
20.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit Einbussen (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Walmart Aktie News: Walmart am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)