Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück

Zum Handelsende fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 1.56 Prozent auf 46’677.85 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.651 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.577 Prozent auf 47’690.76 Punkte an der Kurstafel, nach 47’417.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 46’662.23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 47’242.52 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1.46 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2026, lag der Dow Jones noch bei 49’451.98 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 12.12.2025, mit 48’458.05 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 12.03.2025, einen Stand von 41’350.93 Punkten.

Der Index büsste seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.52 Prozent ein. 50’512.79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46’615.52 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 2.70 Prozent auf 196.97 USD), Salesforce (+ 2.65 Prozent auf 199.28 USD), Walmart (+ 1.49 Prozent auf 125.33 USD), Travelers (+ 0.87 Prozent auf 302.01 USD) und Coca-Cola (-0.03 Prozent auf 77.61 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Goldman Sachs (-4.40 Prozent auf 787.52 USD), Boeing (-4.36 Prozent auf 204.76 USD), 3M (-3.91 Prozent auf 149.10 USD), UnitedHealth (-2.87 Prozent auf 277.05 USD) und Nike (-2.82 Prozent auf 54.13 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38’649’420 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.915 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.55 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch