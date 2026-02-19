Walmart Aktie 984101 / US9311421039
96.85CHF
1.70CHF
1.78 %
13:51:57
BRXC
20.02.2026 13:15:02
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Steven Shemesh am Donnerstagabend. Am Ausblick habe sich nichts geändert./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Walmart
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 140.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 124.87
Abst. Kursziel*:
12.12%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 124.84
Abst. Kursziel aktuell:
12.14%
Analyst Name::
Steven Shemesh
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Walmart
19.02.26
|Walmart Aktie News: Walmart verteidigt am Abend Tendenz (finanzen.ch)
19.02.26
|MÄRKTE USA/Leichter - Walmart schwach - Ebay fest - Deere haussieren (Dow Jones)
19.02.26
|Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
19.02.26
|Walmart stapelt wegen unsicherer Konjunktur tiefer als erwartet (AWP)
19.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
19.02.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
19.02.26
|Walmart stapelt tiefer als erwartet wegen unsicherer Konjunktur (AWP)
19.02.26
|Walmart loses sales crown to Amazon despite record revenues (Financial Times)
Analysen zu Walmart
|13:58
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|13:15
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|06:57
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|96.85
|1.78%
