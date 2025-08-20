Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Christopher Horvers zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit vom zweiten Quartal. Im Gesamtpaket seien die Resultate stark, doch der berichtete Gewinn je Aktie habe den Analystenkonsens unter dem Einfluss von Absicherungsmaßnahmen nicht erreicht. Auch wenn sich damit fundamental nichts ändere und der Ausblick auf das dritte Quartal ermutigend ausfalle, erwartet er die Aktien am Berichtstag eher unter Druck./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Overweight
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 130.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 102.57 		Abst. Kursziel*:
26.74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 102.57 		Abst. Kursziel aktuell:
26.74%
Analyst Name::
Christopher Horvers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

