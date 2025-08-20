|Kurse + Charts + Realtime
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Christopher Horvers zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit vom zweiten Quartal. Im Gesamtpaket seien die Resultate stark, doch der berichtete Gewinn je Aktie habe den Analystenkonsens unter dem Einfluss von Absicherungsmaßnahmen nicht erreicht. Auch wenn sich damit fundamental nichts ändere und der Ausblick auf das dritte Quartal ermutigend ausfalle, erwartet er die Aktien am Berichtstag eher unter Druck./tih/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 130.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 102.57
|
Abst. Kursziel*:
26.74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 102.57
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.74%
|
Analyst Name::
Christopher Horvers
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|82.15
|0.88%
