Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag schwächer

Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1.23 Prozent leichter bei 48’889.09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.752 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.092 Prozent fester bei 49’544.58 Punkten, nach 49’499.20 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 48’678.78 Punkte, das Tageshoch hingegen 49’253.57 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1.31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’003.41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47’427.12 Punkten berechnet. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 27.02.2025, mit 43’239.50 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1.05 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50’512.79 Punkten. Bei 47’853.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 3.55 Prozent auf 123.54 USD), Walmart (+ 2.64 Prozent auf 127.71 USD), UnitedHealth (+ 2.26 Prozent auf 293.15 USD), Amgen (+ 2.18 Prozent auf 387.59 USD) und Verizon (+ 1.87 Prozent auf 49.81 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-7.71 Prozent auf 857.40 USD), American Express (-6.89 Prozent auf 312.21 USD), NVIDIA (-3.38 Prozent auf 178.64 USD), JPMorgan Chase (-3.19 Prozent auf 296.36 USD) und Nike (-3.13 Prozent auf 61.95 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 30’932’548 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.021 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9.97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 5.75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

