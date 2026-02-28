Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Walmart Aktie 984101 / US9311421039

Einstufungen 28.02.2026 22:30:39

Analysten sehen für Walmart-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Walmart-Aktie Luft nach oben

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Walmart-Aktie abgegeben.

Walmart
96.10 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

Die Walmart-Aktie wurde im Februar 2026 von 21 Analysten unter die Lupe genommen.

20 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 136,76 USD, was einem erwarteten Anstieg von 8,81 USD zum aktuellen NAS-Stand der Walmart-Aktie von 127,95 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital132,00 USD3,1723.02.2026
Barclays Capital125,00 USD-2,3120.02.2026
RBC Capital Markets140,00 USD9,4220.02.2026
JP Morgan Chase & Co.137,00 USD7,0720.02.2026
DZ BANK--19.02.2026
JP Morgan Chase & Co.137,00 USD7,0719.02.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com

