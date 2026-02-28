Walmart Aktie 984101 / US9311421039
28.02.2026 22:30:39
Analysten sehen für Walmart-Aktie Luft nach oben
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Walmart-Aktie abgegeben.
Die Walmart-Aktie wurde im Februar 2026 von 21 Analysten unter die Lupe genommen.
20 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 136,76 USD, was einem erwarteten Anstieg von 8,81 USD zum aktuellen NAS-Stand der Walmart-Aktie von 127,95 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|132,00 USD
|3,17
|23.02.2026
|Barclays Capital
|125,00 USD
|-2,31
|20.02.2026
|RBC Capital Markets
|140,00 USD
|9,42
|20.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|137,00 USD
|7,07
|20.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|137,00 USD
|7,07
|19.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
