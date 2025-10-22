Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Walmart Aktie 984101 / US9311421039

85.47
CHF
0.87
CHF
1.03 %
18:00:00
BRXC
23.10.2025 18:52:46

Walmart Buy

Walmart
85.47 CHF 1.03%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart von 110 auf 122 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Handelskonzern Walmart biete Lieferanten und Wiederverkäufern über seine Scintilla-Plattform Zugriff auf seine Daten, schrieb Michael Lasser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Laut seinem Basisszenario schätzt er, dass die Umsätze aus der Datenmonetarisierung bis 2029 auf rund 2,1 Milliarden Dollar steigen könnten, von rund 400 Millionen Dollar im Jahr 2024./edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Buy
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 122.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 105.97 		Abst. Kursziel*:
15.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 106.64 		Abst. Kursziel aktuell:
14.40%
Analyst Name::
Michael Lasser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

