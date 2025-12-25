Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'243 0.6%  SPI 18'186 0.5%  Dow 48'731 0.6%  DAX 24'340 0.2%  Euro 0.9282 -0.1%  EStoxx50 5'746 -0.1%  Gold 4'480 - Bitcoin 69'183 0.1%  Dollar 0.7876 -0.1%  Öl 62.2 -0.2% 
Milliardenhöhe 25.12.2025 07:22:00

BP-Aktie: BP trennt sich von Castrol-Mehrheit

BP-Aktie: BP trennt sich von Castrol-Mehrheit

Den Nettoerlös der Transaktion bezifferte das Unternehmen auf sechs Milliarden Dollar.

BP
29.20 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Dieser Betrag werde "vollständig zur Reduktion der Schulden verwendet", schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung. BP befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch, nachdem es seinen Versuch eines grünen Kurswechsels aufgegeben hat.

Der Konzern hatte zu Jahresbeginn einen Sanierungsplan vorgestellt, der eine radikale Neuausrichtung auf das Öl- und Gasgeschäft sowie Kostensenkungen vorsieht. Dabei sollen tausende Stellen gestrichen werden.

Im Rahmen dieses Plans waren bis 2027 Veräusserungen im Umfang von rund 20 Milliarden Dollar vorgesehen, um das Portfolio zu vereinfachen und die Gewinne zu steigern.

Neue Chefin übernimmt

BP hatte vergangene Woche die Ernennung einer neuen Konzernchefin bekanntgegeben. Die US-Amerikanerin Meg O'Neill, eine frühere Managerin von ExxonMobil und derzeit Chefin des australischen Unternehmens Woodside Energy, soll die Strategie umsetzen.

"Wir haben inzwischen mehr als die Hälfte unseres gezielten Desinvestitionsprogramms abgeschlossen oder angekündigt", erklärte die derzeitige Konzernchefin Carol Howle in der Mitteilung. Howle führt das Unternehmen interimistisch, bis O'Neill im April ihr Amt antritt.

Der Unternehmenswert von Castrol wurde in der Transaktion auf 10,1 Milliarden Dollar festgelegt. Der Abschluss des Geschäfts ist für Ende 2026 vorgesehen, hiess es weiter.

Die BP-Aktie legte am Mittwoch an der Londoner Börse leicht zu. Der Gesamtmarkt zeigte sich kaum verändert.

London (awp/sda/afp)

