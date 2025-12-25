BP Aktie 987952 / US0556221044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Milliardenhöhe
|
25.12.2025 07:22:00
BP-Aktie: BP trennt sich von Castrol-Mehrheit
Den Nettoerlös der Transaktion bezifferte das Unternehmen auf sechs Milliarden Dollar.
Der Konzern hatte zu Jahresbeginn einen Sanierungsplan vorgestellt, der eine radikale Neuausrichtung auf das Öl- und Gasgeschäft sowie Kostensenkungen vorsieht. Dabei sollen tausende Stellen gestrichen werden.
Im Rahmen dieses Plans waren bis 2027 Veräusserungen im Umfang von rund 20 Milliarden Dollar vorgesehen, um das Portfolio zu vereinfachen und die Gewinne zu steigern.
Neue Chefin übernimmt
BP hatte vergangene Woche die Ernennung einer neuen Konzernchefin bekanntgegeben. Die US-Amerikanerin Meg O'Neill, eine frühere Managerin von ExxonMobil und derzeit Chefin des australischen Unternehmens Woodside Energy, soll die Strategie umsetzen.
"Wir haben inzwischen mehr als die Hälfte unseres gezielten Desinvestitionsprogramms abgeschlossen oder angekündigt", erklärte die derzeitige Konzernchefin Carol Howle in der Mitteilung. Howle führt das Unternehmen interimistisch, bis O'Neill im April ihr Amt antritt.
Der Unternehmenswert von Castrol wurde in der Transaktion auf 10,1 Milliarden Dollar festgelegt. Der Abschluss des Geschäfts ist für Ende 2026 vorgesehen, hiess es weiter.
Die BP-Aktie legte am Mittwoch an der Londoner Börse leicht zu. Der Gesamtmarkt zeigte sich kaum verändert.
London (awp/sda/afp)
Weitere Links:
Nachrichten zu BP plc (Spons. ADRS)
|
18.12.25
|BP-Aktie fester: Neue Konzernchefin ernannt - erste Frau an Spitze eines Ölriesen (AWP)
|
05.12.25
|BP-Aktie unter Druck: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak (Dow Jones)
|
02.12.25
|BP stoppt Wasserstoffpläne und macht Platz für Rechenzentrum - Aktie etwas höher (Dow Jones)
|
04.11.25
|BP-Aktie wenig bewget: BP verdient mehr als erwartet - Ziel für Veräusserungserlöse angehoben (Dow Jones)
|
03.11.25
|BP-Aktie höher: BP verkauft US-Beteiligungen an Sixth Street (Dow Jones)
|
03.11.25
|Ausblick: BP legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.10.25