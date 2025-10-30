WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
63.04CHF
-0.44CHF
-0.70 %
16:56:09
BRXC
30.10.2025 15:08:29
WACKER CHEMIE Verkaufen
WACKER CHEMIE
63.04 CHF -0.70%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach reduzierten Jahreszielen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 65 auf 58 Euro gesenkt. Die schwache Nachfrage beim Spezialchemiekonzern dürfte sich vorerst nicht bessern, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2025 und 2026 nach unten./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Verkaufen
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
68.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
68.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
