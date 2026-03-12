BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 104 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe im vergangenen Quartal enttäuscht, und auch das Abwärtspotenzial für die diesjährigen Konsensschätzungen zum Kerngeschäft dürften auf wenig Begeisterung gestoßen sein, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Allerdings dürften die Erwartungen schon vorab gesunken sein, und die Gewinnmargen seien im Branchenvergleich beeindruckend. Margen und Kosten dürften sich mit der neuen Elektroauto-Generation "Neue Klasse" weiter verbessern./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.54 €
|
Abst. Kursziel*:
24.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.00%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
11:37
|Buy von Deutsche Bank AG für BMW-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
12.03.26
|BMW-Aktie in Grün: Gewinn sackt ab - Ausblick bleibt zurückhaltend (finanzen.ch)
|
12.03.26
|BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie legt doch noch zu (AWP)
|
12.03.26
|BMW-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc. (finanzen.ch)
|
12.03.26
|BMW macht nur etwas weniger Gewinn (Spiegel Online)