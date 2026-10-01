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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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01.10.2026 16:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag leichter

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag leichter

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 51,30 EUR.

Vossloh
47.55 CHF -0.33%
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Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 51,30 EUR abwärts. Bei 51,30 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,55 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'430 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 76,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 EUR. Am 23.07.2026 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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