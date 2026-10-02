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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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02.10.2026 09:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag in Grün

Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 51,80 EUR.

Vossloh
47.00 CHF -1.48%
Kaufen Verkaufen

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 51,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 51,80 EUR. Bei 51,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1'409 Vossloh-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 74,90 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 51,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Am 23.07.2026 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,72 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395.60 Mio. EUR – ein Plus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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