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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

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01.10.2026 12:29:00

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Verlusten

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 51,90 EUR nach.

Vossloh
47.71 CHF -3.72%
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Um 12:28 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 51,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,55 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'580 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Bei 51,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 0,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Am 23.07.2026 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,25 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Vossloh am 22.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
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