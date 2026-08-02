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Bilanz steht ins Haus 02.08.2026 09:16:06

Ausblick: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

So sehen die Prognosen der Analysten für die Snap-Bilanz aus.

Snap
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Snap veröffentlicht am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

32 Analysten schätzen im Schnitt, dass Snap im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,122 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,160 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 36 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,54 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 14,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 38 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,075 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 41 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,70 Milliarden USD, gegenüber 5,93 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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