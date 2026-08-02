|Lukratives SUI-Investment?
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02.08.2026 11:03:09
So viel Verlust hätte ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Sui Investoren gebracht.
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Sui wurde gestern vor 1 Jahr bei 3.467 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 288.44 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 01.08.2026 auf 0.6753 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194.79 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80.52 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.6753 USD und wurde am 01.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4.014 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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