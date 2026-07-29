Mittwochshandel in Frankfurt: DAX nachmittags in der Gewinnzone

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’492 -0.5%  SPI 20’312 -0.4%  Dow 52’139 -1.2%  DAX 25’494 0.1%  Euro 0.9323 -0.1%  EStoxx50 6’263 -0.4%  Gold 4’004 -0.6%  Bitcoin 52’635 0.6%  Dollar 0.8186 -0.1%  Öl 90.0 7.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Logitech2575132Rheinmetall345850Kuros32581411Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel wäre eine QUALCOMM-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren verdient
Suche...
ETF Sparplan

GEA Aktie 360133 / DE0006602006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 29.07.2026 15:58:15

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX nachmittags in der Gewinnzone

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX nachmittags in der Gewinnzone

Der DAX zeigt sich am Nachmittag wenig verändert.

GEA
58.50 CHF -0.90%
Kaufen Verkaufen

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.20 Prozent auf 25’514.21 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.122 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.345 Prozent stärker bei 25’551.97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’464.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’336.39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’571.45 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0.216 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’626.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, erreichte der DAX einen Wert von 23’954.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der DAX 24’217.37 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.97 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25’900.10 Punkten. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 6.74 Prozent auf 1’160.00 EUR), BASF (+ 3.83 Prozent auf 50.84 EUR), Siemens Healthineers (+ 3.70 Prozent auf 37.25 EUR), Scout24 (+ 2.99 Prozent auf 77.45 EUR) und Deutsche Bank (+ 2.34 Prozent auf 31.66 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-3.17 Prozent auf 55.94 EUR), Vonovia SE (-1.81 Prozent auf 21.13 EUR), Commerzbank (-1.44 Prozent auf 37.05 EUR), Henkel vz (-1.35 Prozent auf 75.80 EUR) und GEA (-1.18 Prozent auf 62.80 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 6’241’350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207.908 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.12 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.44 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GEA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?