Mittwochshandel in Frankfurt: DAX nachmittags in der Gewinnzone

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.20 Prozent auf 25’514.21 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.122 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.345 Prozent stärker bei 25’551.97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’464.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’336.39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’571.45 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0.216 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’626.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, erreichte der DAX einen Wert von 23’954.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der DAX 24’217.37 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.97 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25’900.10 Punkten. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 6.74 Prozent auf 1’160.00 EUR), BASF (+ 3.83 Prozent auf 50.84 EUR), Siemens Healthineers (+ 3.70 Prozent auf 37.25 EUR), Scout24 (+ 2.99 Prozent auf 77.45 EUR) und Deutsche Bank (+ 2.34 Prozent auf 31.66 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-3.17 Prozent auf 55.94 EUR), Vonovia SE (-1.81 Prozent auf 21.13 EUR), Commerzbank (-1.44 Prozent auf 37.05 EUR), Henkel vz (-1.35 Prozent auf 75.80 EUR) und GEA (-1.18 Prozent auf 62.80 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 6’241’350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207.908 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.12 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.44 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch