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Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

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So bewegten sich die einzelnen Commodities im Juli 2026:

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