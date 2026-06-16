Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vonovia SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia von 38,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem fast 30-prozentigen Kursrückgang seit dem Hoch vor Beginn des Iran-Kriegs dürften die Kapitalmärkte die hohe operative Effizienz des Wohnungsimmobilienkonzerns und den attraktiven deutschen Mietwohnungsmarkt wieder schätzen lernen, wenn sich das Umfeld weiter stabilisiere, schrieb Kai Klose in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Die Inflation dürfte aber hoch bleiben, was zu einer niedrigeren Bewertung des Immobilienportfolios sowie niedrigeren Gewinnschätzungen führe./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.95 €
|
Abst. Kursziel*:
64.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.15%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
15.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
12.06.26
|DAX aktuell: DAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
|
10.06.26
|DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.06.26