Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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29.07.2026 15:58:15
Börse Frankfurt in Rot: So performt der LUS-DAX aktuell
Beim LUS-DAX stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.18 Prozent tiefer bei 25’470.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25’571.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’340.00 Punkten lag.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.06.2026, den Stand von 24’734.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 23’804.00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.07.2025, einen Stand von 24’212.00 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.68 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25’906.50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Zählern.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 6.74 Prozent auf 1’160.00 EUR), BASF (+ 3.83 Prozent auf 50.84 EUR), Siemens Healthineers (+ 3.70) Prozent auf 37.25 EUR), Scout24 (+ 2.99 Prozent auf 77.45 EUR) und Deutsche Bank (+ 2.34 Prozent auf 31.66 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-3.17 Prozent auf 55.94 EUR), Vonovia SE (-1.81 Prozent auf 21.13 EUR), Commerzbank (-1.44 Prozent auf 37.05 EUR), Henkel vz (-1.35 Prozent auf 75.80 EUR) und GEA (-1.18 Prozent auf 62.80 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 6’241’350 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 207.908 Mrd. Euro.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.44 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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