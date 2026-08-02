Aptos: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

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Vor 1 Jahr wurde Aptos bei 4.239 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in APT investiert, befänden sich nun 23.59 Aptos in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 13.00 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0.5510 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 87.00 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.08.2026 bei 0.5510 USD. Am 05.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.469 USD.

Redaktion finanzen.net

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