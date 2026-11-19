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19.11.2026 09:28:15
XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone
Der LUS-DAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.
Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0.56 Prozent auf 25’886.00 Punkte zu.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25’918.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’800.00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Wert von 25’213.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26’091.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23’315.00 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27’000.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2.98 Prozent auf 130.44 EUR), Infineon (+ 2.63 Prozent auf 50.50 EUR), Airbus SE (+ 1.61 Prozent auf 201.05 EUR), HOCHTIEF (+ 1.56 Prozent auf 365.40 EUR) und Siemens (+ 1.54 Prozent auf 270.10 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.30 Prozent auf 38.06 EUR), Henkel vz (-1.14 Prozent auf 86.86 EUR), Fresenius SE (-0.88 Prozent auf 52.96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.67 Prozent auf 38.70 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.52 Prozent auf 64.94 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 351’186 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227.492 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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