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30.09.2026 14:54:41

Volkswagen kündigt Tarifverträge - Beschäftigungssicherung gilt weiter

Volkswagen
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DOW JONES--Volkswagen hat angesichts des schwierigen Branchenumfeldes die Forderung der IG Metall nach einer Gehaltserhöhung um 5 Prozent zurückgewiesen und verschiedene Tarifverträge gekündigt. "Aufgrund des sehr angespannten Marktumfelds passt auch die Forderung der IG Metall (...) nicht zur aktuellen Lage des Unternehmens und der Industrie", teilte VW nach Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern mit. Es gelte mehr als zuvor, dass VW seine Kosten senken und auf ein wettbewerbsfähiges Niveau bringen müsse.

Der Wolfsburger Konzern habe verschiedene Tarifverträge zum 31. Dezember 2026 "fristgerecht" gekündigt. Verschiedene Regelungen in diesen Verträgen müssten mit Blick auf den aktuellen Kostendruck angepasst werden. "Mit der Kündigung der Tarifverträge öffnet das Unternehmen damit den Verhandlungsraum", heisst es weiter. Der Zukunftstarifvertrag mit der darin enthaltenen Beschäftigungssicherung sei von der Kündigung nicht betroffen.

VW wolle alle weiteren Möglichkeiten eines sozialverträglichen Personalabbaus vollständig ausschöpfen. Die Volkswagen AG und IG Metall wollen in der zweiten Oktoberhälfte zu weiteren Gesprächen zusammenkommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’479.78 19.87 SGBMTU
Short 14’761.85 13.98 S5CBDU
Short 15’340.94 8.86 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’897.74 30.09.2026 14:42:38
Long 13’335.19 19.59 SLBIBU
Long 13’030.00 13.71 SUTB5U
Long 12’479.37 8.98 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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