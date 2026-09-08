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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

76.64
CHF
1.76
CHF
2.35 %
09:31:14
SWX
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10.09.2026 08:22:27

Volkswagen (VW) vz Buy

Volkswagen
77.04 CHF 0.76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Auf einer Branchenkonferenz von Jefferies sei die Stimmung sowohl bei den Investoren als auch bei VW so konstruktiv wie seit Jahren nicht gewesen, obwohl der Autobauer die immensen anstehenden Herausforderungen und Unsicherheiten betont habe, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5
Fallender Volkswagen-Kurs >5
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81.74 € 		Abst. Kursziel*:
46.81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.56%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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