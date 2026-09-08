Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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10.09.2026 08:22:27
Volkswagen (VW) vz Buy
Volkswagen
77.04 CHF 0.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Auf einer Branchenkonferenz von Jefferies sei die Stimmung sowohl bei den Investoren als auch bei VW so konstruktiv wie seit Jahren nicht gewesen, obwohl der Autobauer die immensen anstehenden Herausforderungen und Unsicherheiten betont habe, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.74 €
|
Abst. Kursziel*:
46.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.56%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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09.09.26
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|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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09.09.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
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09.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab (finanzen.ch)
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|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
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|03.12.24
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|UBS AG
|07.09.26
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|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76.66
|2.38%
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