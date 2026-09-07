Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach der überraschenden Einigung auf ein Sparpaket auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Im Rahmen einer Analystenkonferenz habe es von vielen Seiten Applaus für eine "historische Vereinbarung" gegeben, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte bemüht daraufhin die Weisheit, dass "eine Reise von tausend Meilen mit einem einzigen Schritt" beginne, aber auch noch viel schiefgehen könne. Die Ziele seien äußerst ehrgeizig und es bestehe noch die Gefahr, dass der Betriebsrat nicht so kompromissbereit bleibe. Es komme nun auf die Umsetzung an./rob/tih/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
80.76 €
|
Abst. Kursziel*:
23.82%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
80.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.98%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75.64
|1.26%
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