Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel bewertete am Montag die jüngsten Nachrichten deutscher Autobauer mit einem Bericht über Stellenstreichungen und Werksschließungen bei Volkswagen. Dies unterstreiche, dass sich die deutsche Automobilindustrie in einer Phase der Umstrukturierung befinde. Bei VW müsse aber ein Kompromiss her, da das Land Niedersachsen und Arbeitnehmervertreter Werksschließungen ablehnten. Der Experte hält es für wahrscheinlich, dass im zweiten Halbjahr weitere Rückstellungen gebildet werden, die sich auf die diesjährige Margen-Zielspanne auswirken könnten./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
72.64 €
|
Abst. Kursziel*:
23.90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
72.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.59%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
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|06:33
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