ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel bewertete am Montag die jüngsten Nachrichten deutscher Autobauer mit einem Bericht über Stellenstreichungen und Werksschließungen bei Volkswagen. Dies unterstreiche, dass sich die deutsche Automobilindustrie in einer Phase der Umstrukturierung befinde. Bei VW müsse aber ein Kompromiss her, da das Land Niedersachsen und Arbeitnehmervertreter Werksschließungen ablehnten. Der Experte hält es für wahrscheinlich, dass im zweiten Halbjahr weitere Rückstellungen gebildet werden, die sich auf die diesjährige Margen-Zielspanne auswirken könnten./tih/ag;