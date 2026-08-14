|Für September geplant
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14.08.2026 08:33:37
Realstone RSF nennt Zeichnungsbedingungen zur geplanten Kapitalerhöhung
Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds Realstone RSF konkretisiert seine für September geplante Kapitalerhöhung.
Es werden maximal 1,86 Millionen neue Anteile zum Preis von 130,40 Franken das Stück ausgegeben, hiess es weiter. Acht derzeit gehaltene Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils. Die Bezugsrechte können zwischen dem 24. August und dem 2. September an der SIX gehandelt werden. Liberiert werden die neuen Anteile am 11. September.
Mit der Kapitalerhöhung sollen die Zukäufe finanziert werden, die seit Juli 2025 getätigt wurden. Konkret geht es um 14 Objekte mit einem Gesamtvolumen von 204 Millionen Franken. Die Fremdfinanzierungsquote sinke so wieder in den anvisierten Bereich von 25 bis 26 Prozent.
Der Fonds habe sich ausserdem eine Akquisitionspipeline im Wert von 235 Millionen gesichert. Der kumulierte Wohnanteil dieser Akquisitionen belaufe sich auf 90 Prozent.
ra/cg
Lausanne (awp)
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