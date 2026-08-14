MLP Aktie 340699 / DE0006569908
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zugeh. Wertpapiere
14.08.2026 07:48:20
MLP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MLP nach Halbjahreszahlen von 11,90 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister habe rekordhohe Erlöse verzeichnet, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag. Der Jahresausblick erscheine konservativ. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MLP SE Buy
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Unternehmen:
MLP SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.05 €
|
Abst. Kursziel*:
61.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.00%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu MLP SE
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13.08.26
|EQS-News: MLP SE: 'H1 2026: MLP achieves new record highs in revenue and earnings' (EQS Group)
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13.08.26
|EQS-News: MLP SE: 'H1 2026: MLP erzielt neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis' (EQS Group)
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06.08.26
|EQS-AFR: MLP SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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06.08.26
|EQS-AFR: MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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05.08.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
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31.07.26
|Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei MLP SE-Aktie (finanzen.net)
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29.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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29.07.26
|Freundlicher Handel: SDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu MLP SE
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