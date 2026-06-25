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25.06.2026 14:39:51

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

Volkswagen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Stephen Reitman beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickle. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die von steigender Bedeutung seien in Zeiten geopolitisch erhöhter Risiken. China habe die Lage bei kritischen Rohstoffen und der Batterie-Wertschöpfungskette unter Kontrolle./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
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Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
100.00 €
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Market-Perform 		Kurs*:
78.00 € 		Abst. Kursziel*:
28.21%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
77.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.90%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
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