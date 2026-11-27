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|Lukratives Vodafone Group-Investment?
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27.11.2026 10:02:31
FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Vodafone Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Vodafone Group-Papier statt. Diesen Tag beendete das Vodafone Group-Papier bei 0.71 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Vodafone Group-Aktie investiert, befänden sich nun 140.766 Vodafone Group-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 145.06 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 26.11.2026 auf 1.03 GBP belief. Damit wäre die Investition um 45.06 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 23.59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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