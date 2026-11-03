Visa 345.36 CHF 1.72% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Visa nach Zahlen zum vierten Quartal von 420 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern seien gut und der Ausblick zuversichtlich ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Dienstag. Insbesondere die grenzüberschreitenden Bezahlvolumina hätten sich gut entwickelt. Der Trend zur bargeldlosen Zahlung sei ungebrochen, sodass für die kommenden Jahre ein starkes Gewinnwachstum zu erwarten sei./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.