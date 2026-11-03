Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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Visa Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Visa nach Zahlen zum vierten Quartal von 420 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern seien gut und der Ausblick zuversichtlich ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Dienstag. Insbesondere die grenzüberschreitenden Bezahlvolumina hätten sich gut entwickelt. Der Trend zur bargeldlosen Zahlung sei ungebrochen, sodass für die kommenden Jahre ein starkes Gewinnwachstum zu erwarten sei./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
Visa Inc.
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Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 425.51
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 425.52
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
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KGV*:
-
Nachrichten zu Visa Inc.
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