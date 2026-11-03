Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’794 -0.1%  SPI 20’857 -0.1%  Dow 51’984 0.4%  DAX 25’853 -0.5%  Euro 0.9159 0.0%  EStoxx50 6’152 -0.4%  Gold 3’931 -0.4%  Bitcoin 63’276 0.8%  Dollar 0.8191 0.0%  Öl 105.1 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Sportradar-Aktie zieht kräftig an: Sportdatenanbieter wächst im dritten Quartal weiter kräftig
Aktien von JD.com & Ceconomy: Alle behördlichen Auflagen erfüllt – Übernahme vor Vollzug
Aramco-Aktie: Ölkonzern steigert bereinigten Nettogewinn deutlich
Fresenius Medical Care konkretisiert Prognose: Ergebnisziel für das Gesamtjahr 2026 präzisiert - Aktie fester
Schaeffler streicht Tausende Stellen, vor allem in Deutschland - Aktie klar im Minus
Suche...
Plus500 Depot

Visa Aktie 3826452 / US92826C8394

345.36
CHF
5.85
CHF
1.72 %
10:08:21
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2026 13:07:45

Visa Kaufen

Visa
345.36 CHF 1.72%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Visa nach Zahlen zum vierten Quartal von 420 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern seien gut und der Ausblick zuversichtlich ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Dienstag. Insbesondere die grenzüberschreitenden Bezahlvolumina hätten sich gut entwickelt. Der Trend zur bargeldlosen Zahlung sei ungebrochen, sodass für die kommenden Jahre ein starkes Gewinnwachstum zu erwarten sei./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Visa Inc. Kaufen
Unternehmen:
Visa Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 425.51 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 425.52 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Visa Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Visa Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:07 Visa Kaufen DZ BANK
03.08.26 Visa Kaufen DZ BANK
29.07.26 Visa Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Visa Buy UBS AG
29.07.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Visa Inc. 345.36 1.72% Visa Inc.