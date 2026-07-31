Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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Visa Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Visa von 400 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kreditkartenanbieter habe ein gutes drittes Quartal hinter sich und daraufhin die Prognose leicht erhöht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteres zeige, dass das Unternehmen positiv gestimmt sei fu?r das Schlussquartal. Der Trend zur bargeldlosen Zahlung als wichtigster Treiber des Geschäftsmodells sei intakt./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
Visa Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
$ 420.00
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 366.13
|
Abst. Kursziel*:
14.71%
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 365.99
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.76%
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
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