NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Visa von 395 auf 412 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Daniel Perlin erkennt es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar an, dass die Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Quartal maßgeblich zum Gesamtwachstum im Bereich mit Mehrwertdienstleistungen (VAS) beigetragen hat. Er wies aber zugleich darauf hin, dass das Management das Wachstum auch in der Breite hervorgehoben habe. Dies deute auf ein widerstandsfähiges Konsumentenverhalten in den USA hin./tih/he;