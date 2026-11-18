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18.11.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Visa-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Visa-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 80.82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.237 Visa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Visa-Papiers auf 416.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 515.68 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 415.68 Prozent gleich.
Visa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 790.96 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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