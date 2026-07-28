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Visa Aktie 3826452 / US92826C8394

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29.07.2026 16:44:27

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Visa von 410 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kreditkartenunternehmen habe seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zum zweiten Mal in Folge angehoben, schrieb Timothy Chiodo einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2025/26 bis 2027/28 leicht nach oben./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Visa Inc. Buy
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Timothy Chiodo 		KGV*:
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