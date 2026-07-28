Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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Visa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Visa von 410 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kreditkartenunternehmen habe seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zum zweiten Mal in Folge angehoben, schrieb Timothy Chiodo einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2025/26 bis 2027/28 leicht nach oben./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Visa Inc. Buy
|
Unternehmen:
Visa Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 420.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 372.44
|
Abst. Kursziel*:
12.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 372.98
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.61%
|
Analyst Name::
Timothy Chiodo
|
KGV*:
-
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