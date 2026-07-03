NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci vor den am 29. Juli erwarteten Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Analystin Elodie Rall rechnet laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick mit einem im Jahresvergleich leichten Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) auf Konzernebene. Dieses Wachstum dürfte vollständig durch das Ebit im Segment Contracting (Baugeschäft) getragen werden. Das Ebit im Segment Concessions (Konzessionen) dürfte, bedingt durch ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Autobahngeschäft sowie negative Konsolidierungseffekte und Margeneinbußen im Flughafengeschäft, zurückgegangen sein. Daher werde bei den Investoren wohl das Verkehrsaufkommen auf den mautpflichtigen Straßen im Fokus stehen, mitsamt der Frage, ob sich der sinkende Ölpreis bereits wieder in einer zunehmenden Verkehrsentwicklung niederschlage./ck/rob/he;