VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das französische Infrastruktur-Unternehmen habe auf ganzer Linie die Erwartungen übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine abgeschwächte Verkehrsprognose für das Konzessionsgeschäft sei zwar nicht erfreulich, aber auch keine Überraschung./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Outperform
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
145.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
122.20 €
|
Abst. Kursziel*:
18.66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
120.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.03%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
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