VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
114.75CHF
7.30CHF
6.79 %
17:18:32
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.07.2026 15:25:26
VINCI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der französische Mischkonzern habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Auftragseingang habe die Talsohle durchschritten./rob/la/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
137.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
123.70 €
|
Abst. Kursziel*:
10.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
123.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.57%
|
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|15:25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|15:25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|15:25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|114.45
|6.51%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:50
|
Jefferies & Company Inc.
Nemetschek Buy
|15:45
|
DZ BANK
Siltronic Kaufen
|15:36
|
Jefferies & Company Inc.
Rolls-Royce Buy
|15:34
|
RBC Capital Markets
AIR France-KLM Sector Perform
|15:28
|
DZ BANK
UBS Kaufen
|15:28
|
RBC Capital Markets
Pfizer Sector Perform
|15:27
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy