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Wachstum erzielt 30.07.2026 11:27:00

Aktie zieht an: VINCI steigert Umsatz und Gewinn wie erwartet - Prognose bestätigt

Aktie zieht an: VINCI steigert Umsatz und Gewinn wie erwartet - Prognose bestätigt

VINCI hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei insbesondere vom Geschäft mit Energielösungen profitiert.

VINCI
115.46 CHF 4.69%
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Der französische Mischkonzern VINCI hat Umsatz und Gewinn auch dank der guten Entwicklung im Bereich Energielösungen gesteigert. Der Erlös sei im ersten Halbjahr zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent auf 35,6 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Der Gewinn legte unter dem Strich um fast zehn Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro zu. Die Zahlen entsprachen in etwa den Erwartungen von Analysten. Der im EuroStoxx 50 notierte Konzern bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr. Vinci ist ein Bau- und Energiekonzern und betreibt daneben auch Flughäfen und Mautstrassen.

Die VINCI-Aktie notiert im Handel in Paris am Donnerstag zeitweise 5,16 Prozent im Plus bei 124,40 Euro.

NANTERRE (awp international)

Weitere Links:

VINCI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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