VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Umsatzzahlen von 140 auf 139 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die im Jahresvergleich leicht rückläufigen Erlöse im ersten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. Grund sei der Umsatzrückgang im margenschwächeren Geschäft mit Bauprojekten gewesen. Die Analystin verwies zugleich auf die bestätigten Jahresziele des französischen Infrastrukturkonzerns./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Neutral
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
139.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
130.85 €
|
Abst. Kursziel*:
6.23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
128.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.96%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Analysen zu VINCI
Analysen zu VINCI
|24.04.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|24.04.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
