NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach einer Investorenveranstaltung des Konsumgüterkonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Tenor sei hinsichtlich der Strategieumsetzung und der mittelfristigen Wachstumsaussichten optimistisch gewesen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.