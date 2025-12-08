Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
55.42USD
-5.13USD
-8.47 %
08.12.2025
NASO
27.01.2026 07:39:56
Unilever Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5175 auf 5135 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für den Konsumgüterkonzern am Montagabend an jüngste Branchentrends und Währungsentwicklungen an und berücksichtigte zudem die Abspaltung von Magnum Ice./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Neutral
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
51.35 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 55.42
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
