Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’971 -0.1%  SPI 17’828 0.0%  Dow 47’739 -0.5%  DAX 24’148 0.4%  Euro 0.9391 0.0%  EStoxx50 5’723 0.0%  Gold 4’208 0.4%  Bitcoin 72’734 -0.5%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 62.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Roche1203204Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
DroneShield-Aktie zieht an: Deutet die aktuelle Entwicklung auf eine Bodenbildung hin?
Eni-Aktie etwas fester: Gasfund im Kutei-Becken
Stellantis-Aktie gfibt nach: Stellantis und Bolt mit Kooperation bei fahrerloser Mobilität in Europa
BMW-Aktie gibt nach: BMW plant Vorstandwechsel - Milan Nedeljkovic folgt auf Oliver Zipse
Alphabet-Aktie höher: EU-Kommission startet Kartelluntersuchung gegen Google wegen KI-Praktiken
Suche...
Plus500 Depot

Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

43.90
CHF
-0.52
CHF
-1.18 %
08:46:44
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.12.2025 10:27:48

Unilever Underperform

Unilever
43.90 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 3900 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. James Edwardes Jones passte die Schätzungen für den Lebensmittelkonzern am Dienstag an die Abspaltung des Eiskremgeschäfts an. Auch aktualisierte er die Annahmen für die Wechselkurse./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 03:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 03:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
48.24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
41.60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?