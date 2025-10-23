Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
49.71CHF
-0.21CHF
-0.41 %
10:47:50
BRXC
24.10.2025 10:15:50
Unilever Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5000 auf 5130 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai attestierte dem Konsumgüterkonzern in seinem Kommentar vom Donnerstag ein solides Wachstum im dritten Quartal./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
51.30 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
46.53 £
|
Abst. Kursziel*:
10.26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
46.52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.28%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
