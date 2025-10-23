Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5000 auf 5130 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai attestierte dem Konsumgüterkonzern in seinem Kommentar vom Donnerstag ein solides Wachstum im dritten Quartal./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Neutral
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
51.30 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
46.53 £ 		Abst. Kursziel*:
10.26%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
46.52 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
10.28%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

