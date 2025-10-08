Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’646 0.0%  SPI 17’432 0.1%  Dow 46’602 0.0%  DAX 24’717 0.5%  Euro 0.9319 -0.1%  EStoxx50 5’651 0.0%  Gold 4’053 0.4%  Bitcoin 99’079 0.2%  Dollar 0.8025 0.5%  Öl 66.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Delta-Aktie stärker: Robuste Nachfrage soll bis ins Jahr 2026 anhalten
NEL ASA-Aktie: Kursboom durch starke Nachfrage
Mercedes-Benz-Aktie höher: Restrukturierung der Mobility-Sparte geplant
Ottobock-IPO gelingt grösster Börsengang des Jahres - Aktie fällt aber unter Erstkurs
Experten warnen vor Überbewertung: D-Wave Quantum-Aktie nach Rally im Visier
Suche...
200.- Saxo-Deal

Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

46.67
CHF
-0.16
CHF
-0.34 %
08.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2025 13:05:14

Unilever Neutral

Unilever
46.67 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5400 auf 5000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte am 23. Oktober über ein schwaches drittes Quartal berichten, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Unilever plc Neutral
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
50.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
44.11 £ 		Abst. Kursziel*:
13.35%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
44.18 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
13.17%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Unilever plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:05 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Unilever Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen