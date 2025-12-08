Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne aufgrund der anhaltenden Konsumschwäche in Amerika (insbesondere in den USA und Brasilien), des sich rasch normalisierenden Preisanstiegs und des verschärften Wettbewerbs bei gleichzeitig sinkender Markentreue der Verbraucher wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die ihre starke Dynamik aus dem zweiten Halbjahr 2025 beibehalten oder verbessern können, dürften rasch von einer deutlichen Neubewertung profitieren. Vier Namen stächen dabei besonders hervor: Danone, Haleon, L?Oréal und Reckitt. Abwärtsrisiken für die Konsensprognosen bestünden hingegen bei Beiersdorf, Unilever, Nestle und Henkel./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44.00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
51.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
08.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
08.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Montagnachmittag mit kräftigen Verlusten (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
08.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
|13:22
|Unilever Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|55.42
|-8.47%
