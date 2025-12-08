Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

55.42
USD
-5.13
USD
-8.47 %
08.12.2025
NASO
09.02.2026 08:47:41

Unilever Hold

Unilever
55.42 USD -8.47%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Erreichen des unveränderten Kursziels von 5150 Pence von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Bewertung der Aktien des Konsumgüterkonzerns lägen im Vergleich zum europäischen Sektor nahe am Allzeithoch, begründete Tom Sykes am Montag seine Zurückhaltung./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Hold
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
51.50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
51.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse