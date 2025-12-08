Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
55.42USD
-5.13USD
-8.47 %
08.12.2025
NASO
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.02.2026 08:47:41
Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Erreichen des unveränderten Kursziels von 5150 Pence von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Bewertung der Aktien des Konsumgüterkonzerns lägen im Vergleich zum europäischen Sektor nahe am Allzeithoch, begründete Tom Sykes am Montag seine Zurückhaltung./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Hold
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
51.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse