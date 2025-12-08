Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5500 auf 5700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Unilever sei im fundamentalen Umbruch. Der Konzern dürfte von der Konsumbelebung in Indien am stärksten profitieren./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
51.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
