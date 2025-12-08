NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen.

Bei weiter anziehenden Volumina und der inzwischen abgeschlossenen Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts sollte die Bewertung nun wieder steigen, da der Portfolio-Umbau auf Produktkategorien mit höherem Wachstum ausgerichtet sei, schrieb Celine Pannuti am Dienstag vor den Quartalszahlen des Konsumgüterherstellers./rob/ajx/mis;