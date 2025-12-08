Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

55.42
USD
-5.13
USD
-8.47 %
08.12.2025
NASO
10.02.2026 15:31:37

Unilever Overweight

Unilever
55.42 USD -8.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen.
Bei weiter anziehenden Volumina und der inzwischen abgeschlossenen Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts sollte die Bewertung nun wieder steigen, da der Portfolio-Umbau auf Produktkategorien mit höherem Wachstum ausgerichtet sei, schrieb Celine Pannuti am Dienstag vor den Quartalszahlen des Konsumgüterherstellers./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

